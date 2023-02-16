У Туреччині з-під зруйнованої будівлі дістали 17-річну дівчину. Вона провела 248 годин під завалами після землетрусу

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Anadolu Agency

У Туреччині з-під завалів врятували 17-річну дівчину Алейну Олмез, яка провела в руїнах 248 годин.

Про це пише агентство Anadolu.

Протягом пошукової операції рятувальники постійно підтримували звʼязок з дівчиною. Спочатку її тримали за руку, а потім постраждалу вдалося визволити повністю. Вона могла спілкуватися з людьми.