В Антарктиді тепла вода проникає у льодовик Судного дня і поступово розтоплює його. Чим це загрожує Землі?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Науковці виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення.
Про це пише Reuters.
Команда із 13 американських і британських учених провела на льодовику близько шести тижнів наприкінці 2019-го і на початку 2020 року. Для спостережень за льодовиком вони використовували підводного робота Icefin і датчики. Ось як виглядає це обладнання:
Дослідники виявили, що тепла вода проникає у тріщини та спричиняє танення льодовика на 30 метрів або більше щороку.
«Це те, через що ми всі повинні бути дуже занекопоєні», — сказала науковиця з Корнелльського університету Брітні Шмідт.
Величезний льодовик Туейтс в Антарктиді називають льодовиком Судного дня невипадково. Якщо він розтанє, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики — це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.
- У 2022 році на швейцарських льодовиках зафіксували найбільшу швидкість танення з моменту початку реєстрації понад століття тому. Танення льодовика в Альпах навіть спричинило зміну кордону між Італією та Швейцарією.
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- Наприкінці січня айсберг завбільшки з Лондон відколовся від Антарктики неподалік британської дослідницької станції Галлей.