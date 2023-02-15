Олексій Резніков на прохання президента залишиться на посаді міністра оборони України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді. Він не піде у відставку найближчим часом.
«На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: «Так, це було рішення мого президента».
- На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Його наступником у Міноборони називають нинішнього начальника ГУР Кирила Буданова. Джерела «Бабеля» у фракції «Слуга народу» розповіли, що Резнікова можуть призначити на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Сам Резніков 5 лютого заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить — тому що призначення міністра оборони в компетенції саме президента.