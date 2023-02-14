З Атлантичного океану дістали датчики, які належали китайській повітряній кулі-шпигуну

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З Атлантичного океану дістали датчики, що належали першій китайській повітряній кулі-шпигуну, яку збили після перетину кордонів США.

Про це повідомило Північне командування США, цитує BBC.

Пошукові бригади ідентифікували пріоритетні датчики та електронні компоненти, зараз їх вивчає ФБР. Також біля берегів Північної Кароліни знайшли великі частини обʼєкту. Серед знайдених предметів — близько 9—12 метрів антеної решітки повітряної кулі.

США заявляли, що повітряна куля була створена в Китаї та використовувалася для спостереження, але Китай заявив, що це був просто дирижабль для спостереження за погодою, що збився зі шляху.