Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поїхав у Білорусь говорити про війну в Україні

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув із візитом до Білорусі, буде обговорювати вирішення питання війни в Україні «мирним шляхом».

Про це Сіярто повідомив у Facebook у понеділок, 13 лютого.

«Війна в Україні загострюється, через бойові дії гине дедалі більше людей. Людські життя мають бути врятовані зараз, і це можна зробити лише мирним шляхом. Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти в імʼя миру якнайшвидше і уникати дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни. Цю позицію світу я також представлятиму сьогодні на своїх переговорах у Мінську. Очевидно, що буде багато нападів щодо візиту, але наша позиція зрозуміла: канали звʼязку мають бути відкриті», — повідомив Сіярто.