У Туреччині та Сирії кількість жертв землетрусу перевищила 36 тисяч

Новини

Станом на 11:25 13 лютого кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 31 643 людей.

У Сирії не можуть встановити точну кількість жертв — там досі кажуть про понад 4 500 загиблих. За даними волонтерської організації «Білі шоломи», у північно-західній частині Сирії, яка перебуває під контролем повстанців, загинули понад 3 200 людей, а в регіонах, контрольованих урядом президента Башара Асада, відомо про щонайменше 1 414 жертв землетрусу.

В ООН заявили, що рятувальні роботи добігають кінця. Шанси знайти вцілілих на сьомий день вкрай низькі.

Також в Організації Обʼєднаних Націй повідомили, що в Сирії після землетрусів до 5,3 мільйона людей залишилися без даху над головою, а близько 900 тисяч людей у Туреччині й Сирії терміново потребують гарячої їжі.