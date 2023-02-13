США збили черговий невпізнаний літальний обʼєкт на кордоні з Канадою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Американська армія збила черговий невпізнаний літальний обʼєкт у повітряному просторі США. Його виявили та знищили над озером Гурон на кордоні з Канадою.
Про це пише пресслужба Пентагону.
Там заявили, що обʼєкт «міг становити небезпеку для цивільної авіації».
«За вказівкою президента Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету, щоб успішно збити повітряний обʼєкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів [6 км] у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган», — йдеться у повідомленні.
У Пентагоні розповіли, що місце, вибране для збиття , дало можливість уникнути «впливу на людей на землі». Тому там запевняють, що ніхто не постраждав.
Також там кажуть, що збитий обʼєкт був небезпечним для польотів і становив «загрозу через його потенційні можливості спостереження».
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