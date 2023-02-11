Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу

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Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника командувача Національної гвардії Руслана Дзюбу.

Відповідний указ опублікувано 11 лютого.

З червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.