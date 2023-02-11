Президент США Джо Байден наказав збити біля Аляски невідомий літаючий обʼєкт

Новини

Президент США Джо Байден наказав збити невпізнаний обʼєкт, що пролітав над Аляскою — менш ніж через тиждень після того, як військові збили китайську повітряну кулю, що пролетіла над Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

Головний представник Пентагону, генерал Патрік Райдер розповів, що ракета Sidewinder збила обʼєкт завбільшки з невеликий автомобіль.

«Ми не знаємо, кому належить цей обʼєкт», — заявив представник Білого дому Джон Кірбі, додавши, що також неясно, звідки він почав свій політ.

Пентагон і Білий дім відмовилися дати докладний опис цього обʼєкта, заявивши лише, що він набагато менший за китайську повітряну кулю. Вперше обʼєкт виявили 9 лютого за допомогою наземних радарів. Потім для розслідування відправили літаки F-35. Обʼєкт летів на висоті близько 12 190 метрів, створюючи небезпеку для цивільного повітряного руху.

Обʼєкт збили біля узбережжя північно-східної частини Аляски над замерзлими територіальними водами США неподалік канадського кордону, він не міг маневрувати та не був схожим на літак. Офіційні особи заявили, що витягти з льоду частини цього обʼєкта буде набагато простіше, ніж частини китайської повітряної кулі, які затонули в океані.