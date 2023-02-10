У Туреччині з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина

Новини

У Туреччині, у місті Іскендерун з-під завалів одного будинку врятували українку Олену Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя.

Про це повідомляє CNN Turk.

Спочатку врятувати вдалося жінку, потім її сина. Їх передали медикам, стан здоровʼя матері та сина задовільний.