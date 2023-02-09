Компанія Disney звільнить 7 тисяч працівників

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Компанія Disney оголосила, що скоротить сім тисяч своїх співробітників — це 3,6% персоналу.

Про це пише The Guardian.

Таким чином компанія намагається заощадити $5,5 мільярда. За перший квартал фінансового року Disney отримала $1,28 мільярда прибутку — це на $1,43 мільярда менше, ніж прогнозували аналітики.

Компанія планує реорганізувати три сегменти бізнесу — підрозділ розваг, який охоплює кіно, телебачення та стримінговий сервіс, підрозділ ESPN, орієнтований на спорт, і розважальні парки Disney.

Виконавчий директор Боб Айгер також анонсував продовження «Історії іграшок», «Крижаного серця» та «Зоотрополісу».