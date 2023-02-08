ЗМІ: Після Великої Британії Зеленський поїде до Франції. Там він зустрінеться з Макроном та Шольцем

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Президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії вирушить до Франції. Там він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це з посиланням на джерела пишуть BFMTV та NTV.

Зеленський прибуде в Париж вже в середу ввечері. У Єлисейському палаці проведуть вечерю для Зеленського, Макрона та Шольца, а також їхню тристоронню зустріч.

Візит Зеленського до Берліну наразі не планується.