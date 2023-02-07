Zoom скоротить 15% персоналу, а голова компанії працюватиме майже без зарплатні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Anadolu Agency / Getty Images
Компанія-розробник платформи для відеоконференцій Zoom скоротить приблизно 1 300 робочих місць, оскільки попит на послуги відеоконференцзвʼязку компанії зменшується із затиханням пандемії коронавірусу.
Про це пише Reuters.
Звільнення торкнуться майже 15% персоналу. Головний виконавчий директор компанії Ерік Юань повідомив, що зменшує власну зарплату на 98% на наступний фінансовий рік і відмовляється від корпоративного бонуса за 2023 фінансовий рік. Компанія також повідомила, що зарплати команди виконавчих керівників будуть зменшені на 20% у той самий період.
- Раніше компанія Amazon оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії компанії, а музична платформа Spotify має скоротити 6% працівників. Компанія Microsoft планує скоротити приблизно 5% працівників, або майже 11 тисяч посад, а Alphabet скоротить штат на 12 тисяч посад по всьому світу.
- Компанія Philips звільнить ще 6 тисяч співробітників — це майже 8% її штату.