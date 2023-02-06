Sonntags Zeitung: У 1970-х роках глава РПЦ патріарх Кирило шпигував у Швейцарії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mikhail Svetlov / Getty Images
Глава Російської православної церкви патріарх Кирило працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ.
Про це повідомляє швейцарська газета Sonntags Zeitung.
З 1971 по 1974 рік молодий російський священик Володимир Гундяєв жив у Женеві як представник при Всесвітній раді церков. Газета Sonntags Zeitung змогла ознайомитися з тодішніми документами федеральної поліції. Згідно з ними, Кирило тоді працював молодим священиком у російській секретній службі КДБ. Під псевдонімом «Михайлів» він мав збирати інформацію про інших членів Всесвітньої Ради Церков у Женеві та впливати на його позицію: проти США та НАТО — і позитивно щодо Радянського Союзу.
- Канада і Велика Британія додала до санкційного списку предстоятеля російської православної церкви патріарха кирила. А от Європейський Союз у шостому санкційному пакеті проти рф відмовився від обмежень щодо глави рпц кирила, щоб «заспокоїти» Будапешт. Раніше Угорщина вимагала виключити патріарха із санкційного пакету, інакше країна заблокує голосування.