Канада запровадила санкції проти 36 росіян і 16 юросіб. У списку актори, артисти та ресурси, повʼязані з «ПВК Вагнера»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канада запровадила нові санкції проти росіян, які підтримують або сприяють агресії рф проти України. У списку — 38 осіб і 16 юридичних осіб. Їхні активи у країні будуть заморожені, а фізособам заборонять вʼїзд до Канади.
Під санкції потрапили співаки Микола Басков, Діма Білан та Олег Газманов, актор Михайло Боярський, гуморист Михайло Галустян, а також співачки Поліна Гагаріна, Надія Бабкіна та Ірина Аллегрова.
Також у списку пропагандисти Євген Піддубний, Андрій Колесников, Сергій Брілєв, Тетяна Міткова та депутат Держдуми Олександр Хінштейн.
Також обмеження запроваджені проти медіагруп «Царьград» і «Россия Сегодня», ресурсів SouthFront, «Инфорос», «Геополитика», «Фонд стратегической культуры», «РИА Новости» та інших.
- Канада методично поповнює санкційний список. Країна вже запровадила обмеження проти понад 40 російських олігархів, білоруських чиновників і компаній за допомогу росії у війні, проти енергокомпаній рф і керівництва «Газпрому», низки російських пропагандистів, а також проти Ірану за постачання бойових дронів росії.