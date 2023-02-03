У Великій Британії чоловік зізнався, що намагався зашкодити королеві Єлизаветі ІІ. У 2021 його затримали з арбалетом у Віндзорському замку
- Автор:
- Анна Холоднова
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ev / Unsplash
У Великій Британії чоловік на імʼя Джасвант Сінгх Чейл, якого затримали на території Віндзорського замку з арбалетом, визнав себе винним за трьома пунктами, зокрема в злочині, який підпадає під закон про державну зраду.
Про це пише The Guardian.
Він зізнався в намірі «заподіяти тілесні ушкодження особі Її Величності Королеви Єлизавети II або викликати тривогу Її Величності».
Чейла затримали в королівській резиденції на Різдво 2021 року, коли там гостювала Єлизавета II. Його помітили на території замку приблизно о 8:10 ранку за місцевим часом. Відомо, що приблизно за дві години до того він проникнув туди за допомогою нейлонової мотузкової драбини.
На нападнику був капюшон і маска, в руках він тримав заряджений арбалет зі знятим запобіжником.
«Я тут, щоб убити королеву», — сказав Чейл офіцеру поліції, перш ніж на нього надягли наручники та заарештували.
Раніше зловмисник подавав заяву на службу в поліцію Міністерства оборони та Гренадерську гвардію, щоб наблизитися до королівської родини. За даними прокуратури, він намагався помститися за поводження Сполученого Королівства з індіанцями та надіслав близько 20 людям відеозапис, у якому стверджував, що збирається вбити королеву. Його дії не розглядали як терористичний злочин, але цією справою займався відділ боротьби з тероризмом.
- 8 вересня 2022 року у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі. Поховали Єлизавету 19 вересня.
- У Великій Британії звинувачення за законом про державну зраду 1842 року трапляються рідко. У 1981 році за ним звинуватили Маркуса Сарджанта, коли той вистрілив сліпими пострілами в королеву під час параду Trooping the Color у Лондоні. Зловмисник визнав свою провину. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі.
- Останньою людиною, яку засудили за окремим і більш серйозним законом про державну зраду 1351 року, був Вільям Джойс. У часи Другої світової війни він був нацистським пропагандистом, відомим як лорд Хо-Хо. У 1946 році за державну зраду його повісили.