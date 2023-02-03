СБУ ліквідувала схему розкрадання 100 мільйонів гривень на харчуванні військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки України ліквідувала схеми розкрадання коштів на харчуванні українських військових на понад 119 мільйонів гривень.
Про це СБУ повідомила 3 лютого.
Посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох фірм на постачання оптових партій продуктів до місць дислокації військових. Бюджетні гроші переказали на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання. Замість постачання до ЗСУ продуктів учасники схеми виводили кошти в тінь через низку повʼязаних фірм. Керівникам фірм повідомили про підозри, зараз триває слідство, встановлюють причетність до схеми посадовців Міноборони.
Крім цього, у Київській області СБУ викрила командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, які виділили на харчування особового складу. До схеми чоловік залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів.
2 лютого Державне бюро розслідувань затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень за штуку. До схеми причетні 5 людей: представники підприємств-постачальників і військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах (яйця по 17 гривень за штуку). Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.