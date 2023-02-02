Іран офіційно звинуватив Ізраїль в атаках на військову інфраструктуру та пообіцяв відповідь
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters / «Бабель»
Іран офіційно звинуватив Ізраїль в атаках безпілотників на іранську військову інфраструктуру 28 січня. Там також зазначили, що залишають за собою право на відповідь.
Про це пише BBC.
Посол Ірану в ООН зазначив, що отримані дані чітко підтверджують причетність Ізраїлю до цих ударів. Іран також залишає за собою право «рішуче відреагувати на будь-які загрози чи неправомірні дії» Ізраїлю.
Сам Ізраїль не підтверджує і не спростовує звинувачення в атаках на іранську інфраструктуру. В Ірані запевняють, що удари завдали незначної шкоди, але незалежної перевірки цієї інформації не було.
- 29 січня в Ірані сталася атака на оборонні підприємства в містах Ісфахан і Хой та на нафтохімічний завод у провінції Альборз. ЗМІ також повідомляли про атаку на завод, який виробляє дрони-камікадзе Shahed, проте згодом у мережі зʼявилися супутникові знімки, які не підтверджували руйнування виробництва.
- Газета The Wall Street Journal писала, що за атакою може стояти Ізраїль, а сам удар був завданий на тлі обговорень між США та Ізраїлем нових шляхів стримування ядерних і військових амбіцій Тегерану.
- У той же день, 29 січня, невідомі дрони вдарили по колоні з 25 вантажівок, що могли перевозити іранську зброю. Спочатку колона отримала попереджувальний удар, що дозволило водіям втекти до основної атаки. Знищені щонайменше шість вантажівок.