Міноборони публікуватиме інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звірятиме ціни з ринковими
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
У Міністерстві оборони розробили план часткового відкриття державних закупівель для громадськості. Зокрема, там публікуватимуть частину інформації на власному сайті.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
«Головним пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обовʼязок. Але ми повинні знайти баланс із прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх», — зазначив він.
За його словами, разом із нардепами вже домовились повернути громадський контроль над закупівлями Міноборони речового майна, палива та харчування. Також будуть змінювати систему харчування.
Резніков уже дав доручення проаналізувати ціни на продукти, зменшити терміни контрактів та розробити нові підходи, щоб перейти до нової системи меню.
Крім цього, у Міноборони запровадили внутрішнє правило звіряння всіх цін з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами. А на сайті відомства будуть публікувати номер та дату укладання контрактів, ціну за одиницю та посилання на публічні технічні умови закупівлі.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.