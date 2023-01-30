Al Arabiya: Після атак на обʼєкти Ірану до МЗС викликали українського повіреного

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Тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до Міністерства закордонних справ через коментарі українських офіційних осіб щодо атак на іранські обʼєкти.

Про це пише Al Arabiya.

Імовірно, це реакція на заяви радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка та речника Повітряних сил Юрія Ігната.

«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам і співучасникам. Паніка в рф: нескінченна мобілізація, ППО в Москві, окопи на відстані 1 000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові та ракетні виробництва, нафтопереробка», — написав Подоляк 29 січня.

Ігнат назвав вибухи в Ірані наслідками його політики.