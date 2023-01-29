Президент Зеленський написав листа президенту Макрону через можливий допуск російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі

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Президент України Володимир Зеленський написав листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через можливий допуск російських спортсменів на Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі у 2024 році.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні 29 січня.

«На тлі постійних російських терористичних ударів по наших містах, на тлі постійних російських штурмів, які намагаються не залишити жодної цілої стіни, навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитись від будь-якої підтримки держави-терориста. Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на Олімпійські ігри — це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що росія робить з Херсоном, Харковом, Бахмутом, Авдіївкою. Сьогодні направив листа пану президенту Макрону з цього приводу й у продовження нашої розмови 24 січня», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна, готуючись до Олімпіади, має бути впевненою, що росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.