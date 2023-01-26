Politico: США відправлять в Україну сучасні версії танків Abrams — але без секретної броні

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Reuters

США планують відправити в Україні більш сучасні версії танків Abrams — M1A2. Вони мають складну оптику та засоби управління, які допомагають командирам швидко відстежувати дружні машини, визначати позиції противника та обробляти артилерійські запити.

Про це пише Politico.

Щоправда, Штати планують зняти з них спеціальну секретну суміш бронювання, яка робить цю версію Abrams однією з найкращих у світі.

Версія M1A2 має перероблений бойовий модуль командира з покращеною оптикою для наведення і незалежний тепловізор, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі за будь-яких погодних і бойових умов.

Усередині танку стоїть повністю цифрова система керування, яка дозволяє швидко та безперервно обмінюватися інформацією з іншими танками та підрозділами. За її допомогою командири мають змогу бачити, де перебувають противники, а де дружня техніка.

Але федеральна політика забороняє експортувати Abrams із засекреченими комплектами броні, що містять уран і використовуються в американській армії. США позбавляють техніку цієї секретної броні, перш ніж продавати її іншим країнам.

Досі невідомі терміни поставки цих танків в Україні. Єдиний завод General Dynamics у штаті Огайо може виготовляти 12 танків на місяць, але лінія зараз заповнена замовленнями на нові танки для Тайваню та Польщі. І складно спрогнозувати, чи зможуть США відтермінувати ці замовлення, зважаючи на дуже напружену ситуацію в цих країнах.