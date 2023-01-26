Канада передасть Україні чотири бойові танки Leopard 2

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Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна відправить в Україну чотири танки Leopard 2.

Про це пише Global News.

Кілька військових Збройних сил Канади навчатимуть українців керувати цими машинами. Танки готові до бою, їх розгорнуть протягом найближчих тижнів, зазначила Аніта Ананд.

За словами президента США Джо Байдена, європейські союзники погодилися надіслати Україні достатньо танків для оснащення двох танкових батальйонів — загалом 62 одиниці.

Leopard — це німецький основний бойовий танк. Його виробляють з 1965 року, тоді ще була версія Leopard 1. Його основними перевагами були вогнева потужність і маневреність. Через це Leopard 1 був слабо броньований та витримував лише постріли зі слабких гармат або великокаліберних кулеметів.