Der Spiegel: Канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився надіслати Україні танки Leopard 2A6

Новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard 2.

Про це пише німецька газета Der Spiegel.

Йдеться щонайменше про танкову роту — це від 10 до 14 машин. ЗСУ отримають версію танків Leopard 2А6. За даними Der Spiegel, німецькі танки Leopard нібито надходять зі складів Бундесверу. У середньостроковій та довгостроковій перспективі Німеччина може передати інші бойові танки з промислових запасів.

Федеральний уряд також хоче надати дозвіл на експорт таких танків, що належать іншим державам, зокрема Польщі.

Рішенню Німеччини, ймовірно, передували інтенсивні консультації протягом кількох днів із союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди наголошував, що він хотів постачати бойові танки тільки спільно з іншими країнами, зокрема із США.

Бундестаг повідомив, що офіційно ухвалить рішення щодо Leopard 2 завтра, 25 січня. Представник Міністерства оборони Німеччини в коментарі CNN заявив, у німецькій армії є 320 танків Leopard 2 серій A5, A6 і A7. Вони перебувають у різному стані — від ремонту до готовності до розгортання.

Перед цим німецький оборонний концерн Rheinmetall заявляв, що за необхідності може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2. Більшість із них будуть готові до передачі наприкінці 2023 року.