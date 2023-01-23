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РНБО запровадила санкції проти 22 російських церковників

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 22 представників російських церков.

Про це йдеться на сайті президента.

У переліку обмежень: