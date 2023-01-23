РНБО запровадила санкції проти 22 російських церковників
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 22 представників російських церков.
Про це йдеться на сайті президента.
У переліку обмежень:
- Гундяєв Михайло Миколайович — племінник Московського патріарха Кирила, представник Руської православної церкви при Всесвітній раді церков та інших міжнародних організаціях у Женеві.
- Богдасаров Роман Сергійович — намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких у Гольянові (Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами.
- Булєков Олександр Володимирович — настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Москва), архімандрит Філарет, заступник голови відділу зовнішніх церковних звʼязків.
- Ганьжин Олександр Іванович — заступник голови Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій.
- Горбачов Леонід Едуардович — митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки.
- Ємельянов Леонід Григорович — митрополит Владимирський і Суздальський Тихон.
- Кіпшидзе Вахтанг Володимирович — заступник голови Синодального відділу зі взаємодії церкви із суспільством та ЗМІ.
- Кульберг Олексій Сергійович — митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації.
- Легойда Володимир Романович — тимчасовий в. 0. керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі.
- Нємцов Микола Федорович — митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій.
- Овчаров Олег Андрійович — голова Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства.
- Севрюк Антон Юрійович — митрополит Волоколамський Антоній.
- Татаринцев Костянтин Юлійович — завідуючий сектором зі взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, протоієрей.
- Чашин Микола Миколайович — митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій.
- Щипков Олександр Володимирович — заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу зі взаємодії із суспільством та ЗМІ Руської православної церкви.
- Ряховський Сергій Васильович — голова Духовної ради Російського обʼєднаного союзу християн віри євангельської (пʼятидесятників).
- Алфєєв Григорій Валерійович — очільник відділу зовнішніх церковних звʼязків, митрополит Волоколамський Іларіон.
- Балашов Микола Володимирович — заступник керівника відділу зовнішніх церковних звʼязків, протоієрей.
- Волочков Павло Павлович — архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим.
- Владіміров Артемій Володимирович — протоієрей, письменник, проповідник і педагог. У своїх проповідях виправдовує війну росії проти України.
- Ткачов Андрій Юрійович — митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер. Виправдовує агресію рф проти України.
- Осипов Олексій Ілліч — російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богословʼя, заслужений професор Московської православної духовної академії та семінарії РПЦ.
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