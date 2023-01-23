РНБО запровадила санкції проти 22 російських церковників

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти 22 представників російських церков.

Про це йдеться на сайті президента.

У переліку обмежень:

Гундяєв Михайло Миколайович — племінник Московського патріарха Кирила, представник Руської православної церкви при Всесвітній раді церков та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Богдасаров Роман Сергійович — намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких у Гольянові (Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами.

Булєков Олександр Володимирович — настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Москва), архімандрит Філарет, заступник голови відділу зовнішніх церковних звʼязків.

Ганьжин Олександр Іванович — заступник голови Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій.

Горбачов Леонід Едуардович — митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки.

Ємельянов Леонід Григорович — митрополит Владимирський і Суздальський Тихон.

митрополит Владимирський і Суздальський Тихон. Кіпшидзе Вахтанг Володимирович — заступник голови Синодального відділу зі взаємодії церкви із суспільством та ЗМІ.

Кульберг Олексій Сергійович — митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній, голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації.

Легойда Володимир Романович — тимчасовий в. 0. керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі.

Нємцов Микола Федорович — митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій.

Овчаров Олег Андрійович — голова Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства.

Севрюк Антон Юрійович — митрополит Волоколамський Антоній.

Татаринцев Костянтин Юлійович — завідуючий сектором зі взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, протоієрей.

Чашин Микола Миколайович — митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій.

Щипков Олександр Володимирович — заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу зі взаємодії із суспільством та ЗМІ Руської православної церкви.

Ряховський Сергій Васильович — голова Духовної ради Російського обʼєднаного союзу християн віри євангельської (пʼятидесятників).

Алфєєв Григорій Валерійович — очільник відділу зовнішніх церковних звʼязків, митрополит Волоколамський Іларіон.

Балашов Микола Володимирович — заступник керівника відділу зовнішніх церковних звʼязків, протоієрей.

Волочков Павло Павлович — архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим.

Владіміров Артемій Володимирович — протоієрей, письменник, проповідник і педагог. У своїх проповідях виправдовує війну росії проти України.

Ткачов Андрій Юрійович — митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер. Виправдовує агресію рф проти України.

Осипов Олексій Ілліч — російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богословʼя, заслужений професор Московської православної духовної академії та семінарії РПЦ.