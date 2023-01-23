ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за жорстке придушення протестів

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Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу погодила новий пакет санкцій проти Ірану. Обмежувальні заходи продиктовані репресіями, які Іран вчиняє щодо протестувальників.

Про це повідомило шведське представництво в ЄС на своїй сторінці у Twitter.

«На сьогоднішньому засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС ми ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями», — ідеться в повідомленні.

ЄС рішуче засуджує жорстке застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників.