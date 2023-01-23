ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за жорстке придушення протестів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Mohsen Taleb
Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу погодила новий пакет санкцій проти Ірану. Обмежувальні заходи продиктовані репресіями, які Іран вчиняє щодо протестувальників.
Про це повідомило шведське представництво в ЄС на своїй сторінці у Twitter.
«На сьогоднішньому засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС ми ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями», — ідеться в повідомленні.
ЄС рішуче засуджує жорстке застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників.
- Масові протести в Ірані спалахнули після смерті Махси Аміні, яку затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Протести досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями та застосуванням надмірної сили. Через це на Іран наклали додаткові санкції ЄС, Канада та низка інших країн.
- Також стало відомо, що Іран звернувся до росії по допомогу в придушенні протестів і попросив надати техніку та направити радників для навчання. А координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські «спеціалісти» можуть навчати іранських силовиків або консультувати їх.