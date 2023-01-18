США виділять $125 мільйонів на матеріали для бригад, які ремонтують енергоінфраструктуру після ударів росіян
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сполучені Штати виділять $125 мільйонів на матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер, кошти спрямують на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.
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