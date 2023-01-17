Канцлер Німеччини Шольц обговорює із союзниками надання Україні танків Leopard 2
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- Анна Холоднова
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він веде переговори з союзниками щодо можливого постачання Україні важких танків.
Про це пише Bloomberg.
«Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом з нашими союзниками і друзями – ми ніколи не діємо поодинці», — сказав він.
Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. За його словами, мета — уникнути війни між росією та Організацією Північноатлантичного договору.
- У вересні 2022 року стало відомо, що німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків Leopard 2A7, однак канцлер Олаф Шольц виступив проти. Канцлера критикували за його обережність — він утримувався від постачання важкого озброєння, стверджуючи, що це може спровокувати президента росії володимира путіна на ескалацію війни в Україні.
- На 20 січня запланована чергова зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої 50 країн обговорять наступний етап військової допомоги Україні.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина та Велика Британія наступного тижня оголосять про рішення передати Україні західні танки. Ідеться про німецькі танки Leopard і британські Challenger 2. Британський премʼєр Ріші Сунак уже підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.
- Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що не зможе дати Україні танки Leopard зі своїх запасів раніше 2024 року.