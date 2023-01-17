Канцлер Німеччини Шольц обговорює із союзниками надання Україні танків Leopard 2

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він веде переговори з союзниками щодо можливого постачання Україні важких танків.

Про це пише Bloomberg.

«Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом з нашими союзниками і друзями – ми ніколи не діємо поодинці», — сказав він.

Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. За його словами, мета — уникнути війни між росією та Організацією Північноатлантичного договору.