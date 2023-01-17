Міністр оборони Резніков: Американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів
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- Анна Холоднова
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Американські партнери взяли на себе зобовʼязання навчити українських офіцерів керувати зенітними ракетними комплексами Patriot за 10 тижнів.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери», — сказав він.
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