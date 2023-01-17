Президент Сербії Александар Вучич закликав росію припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера»
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- Анна Холоднова
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РИА-Новости / Telegram
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що росія має припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера».
Про це пише Reuters.
В ефірі белградського телеканалу Happy TV Вучич розкритикував російські сайти та групи в соцмережах, де «ПВК Вагнера» закликає сербів вступати до своїх лав.
Влада Сербії забороняє своїм громадянам брати участь у конфліктах за кордоном. Кількох найманців уже засудили за це. Попри це сербські добровольці брали участь у війні в Україні у 2014 та 2015 роках. За оцінками спостерігачів, до «ПВК Вагнера» з 2024 року записалися десятки сербів.
Російське пропагандистське агентство РИА-Новости 17 січня повідомило, що на окупованій теріторії Запорізької області сербські найманці розпочали проходити бойову підготовку у складі російського батальйону.
У пресслужбі засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина зазначили, що «ПВК Вагнера» ніколи не була в Сербії та жодних контактів із цією країною не мала.
«Сербських громадян зараз у «ПВК Вагнера» немає і не було вже тривалий час. Тому всі чутки, що нагнітаються навколо взаємодії групи «Вагнера» та Сербії, не мають під собою жодних підстав», — зазначили у Пригожина.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають також у США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння».
- Під час своєї виборчої кампанії у 2022 році президент Сербії Александар Вучич, зокрема, наголошував, що 19 разів зустрічався із президентом рф путіним. Проте це не завадило йому одночасно стверджувати, що Сербія прагне стати членом Європейського Союзу. Однак Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує тісні звʼязки з російськими військовими. Хоча Сербія підтримала резолюції ООН, які засуджують війну рф проти України, вона відмовилася вводити санкції проти росії.