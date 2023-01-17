Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено — під завалами знайшли 44 тіла

Новини

Станом на 13:00 у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Врятували 39 людей, з них 6 дітей;

Загинули 44 людини, з них 5 дітей;

Травмовані 79 людей, з них 16 дітей.

Також до поліції надійшло 47 повідомлень про безвісти зниклих, з яких 23 людини встановили загиблими, а чотирьох вдалося ідентифікувати в лікарнях.

14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що наразі не здатні збивати ракети цього типу, а попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною Х-22 були неправдивими.