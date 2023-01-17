Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 44

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Reuters / «Бабель»

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару у Дніпрі зросла до 44.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

О 09:46 із-під завалів зруйнованого житлового будинку на четвертому поверсі дістали тіло загиблої дитини. Наразі травмовано 79 людей, зокрема 16 дітей, і врятовано 39, серед них шість дітей.