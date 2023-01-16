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СБУ ідентифікувала росіян, які причетні до ракетного удару по Дніпру

Автор:
Софія Телішевська
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Facebook / Валентин Резніченко

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня цього року. Наразі підтверджена смерть 40 людей, які опинилися під завалами будинку.

Як свідчать дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

Крім того, слідчі підтвердили тип ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Після проведення відповідних експертиз зловмисникам повідомлять про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.