Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 29, доля понад 40 людей — невідома

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Євген Спірін / «Бабель»

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі загинули 29 людей, 73 людини поранені.

Про це «Бабелю» повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів вдалося дістати 39 мешканців, з них шестеро дітей. Доля ще 41 людини невідома. Рятувальники зосередилися на розборі завалів шостого поверху зруйнованого підʼїзду. Роботи тривають вже понад добу і триватимуть далі.