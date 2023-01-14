«Продовжимо надавати допомогу». Білий дім засудив масовану атаку росії по Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Win McNamee / Staff
Сполучені Штати Америки засуджують масовану атаку росії на Україну 14 січня.
Про це повідомляє CNN.
«Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде росія, атакуючи критично важливу інфраструктуру України, яка забезпечує світлом і теплом українське цивільне населення», — йдеться в заяві речника Ради національної безпеки США Джейка Саллівана.
Він додав, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні у війні проти росії.
«Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включно із системами протиповітряної оборони, разом із нашими союзниками та партнерами. І ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні воєнні злочини та звірства. Росія продовжує недооцінювати силу та рішучість українського народу, і ці останні спроби його деморалізувати знову зазнають краху», — сказав Салліван.
- 14 січня росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 25 із них. Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.
- Станом на 22:00 14 січня у Дніпрі, де російська ракета влучила в девʼятиповерхований будинок, загинули девʼятеро людей. Серед них — 15-річна дівчина.