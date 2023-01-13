FT: Китай прагне отримати «золоті акції» техногігантів Alibaba і Tencent та посилити контроль над ними

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Китай має намір отримати «золоті акції» у техногігантах Alibaba і Tencent. Таким чином влада хоче отримати контроль над компаніями.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел FT, державний інвестиційний фонд, створений Управлінням кіберпростору Китаю, 4 січня придбав 1% акцій «дочки» Alibaba — Guangzhou Lujiao Information Technology. Вона володіє відеосервісом Youku та браузером UCWeb.

Плани уряду щодо придбання «золотої акції» Tencent досі перебувають на етапі обговорення. Але, за інформацією FT, «золоту акцію» куплять в одній із дочірніх компаній телекомунікаційного гіганта.

Раніше влада застосовувала проти інтернет-гігантів жорсткі штрафи та санкції. Це призвело до обвалу капіталізацій та відлякало іноземних інвесторів, тому китайська влада змінила підхід — тепер уряд все частіше купує невеликі пакети акцій у технологічних компаніях. Нещодавно Китай придбав «золоту акцію» у ByteDance — материнської компанії TikTok.

Пакети акцій дозволяють Комуністичній партії впливати на процеси всередині компаній та контролювати контент, який транслюється мільйонам людей.