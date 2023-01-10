У колишньому офісі Джо Байдена знайшли документи під грифом секретності

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Joe Biden / Twitter

У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла у його колишньому офісі потенційно секретні документи. Тепер їх розглядає Міністерство юстиції США.

Про це пише BBC.

У Вашингтоні в закритій шафі аналітичного центру «Пенн Байден» виявили 10 файлів під грифом секретності. Їх передали до Національного архіву. За даними CBS News, у розслідуванні цього інциденту бере участь ФБР. Генерального прокурора США Мерріка Гарланда також попросили переглянути документи.

Людина, обізнана у цій справі, повідомила CBS News, що ці файли не містили секретної ядерної інформації і зберігалися в папці у коробці з іншими несекретними документами.

Спеціальний радник президента США Річард Заубер заявив, що адвокати знайшли ці матеріали перед виборами, коли прибирали офісне приміщення, де Байден працював з 2017 по 2020 рік.

«З моменту виявлення [документів] особисті адвокати президента співпрацювали з [Національним] архівом і Міністерством юстиції в процесі забезпечення належного зберігання в архіві будь-яких записів адміністрації Обами-Байдена», — сказав Заубер.

Знахідку також прокоментував експрезидент США Дональд Трамп.

«Коли ФБР збирається провести обшук у багатьох будинках Джо Байдена, можливо, навіть у Білому домі?» — написав він у своїй соцмережі Truth Social.