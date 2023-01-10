У колишньому офісі Джо Байдена знайшли документи під грифом секретності
- Автор:
- Анна Холоднова
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Joe Biden / Twitter
У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла у його колишньому офісі потенційно секретні документи. Тепер їх розглядає Міністерство юстиції США.
Про це пише BBC.
У Вашингтоні в закритій шафі аналітичного центру «Пенн Байден» виявили 10 файлів під грифом секретності. Їх передали до Національного архіву. За даними CBS News, у розслідуванні цього інциденту бере участь ФБР. Генерального прокурора США Мерріка Гарланда також попросили переглянути документи.
Людина, обізнана у цій справі, повідомила CBS News, що ці файли не містили секретної ядерної інформації і зберігалися в папці у коробці з іншими несекретними документами.
Спеціальний радник президента США Річард Заубер заявив, що адвокати знайшли ці матеріали перед виборами, коли прибирали офісне приміщення, де Байден працював з 2017 по 2020 рік.
«З моменту виявлення [документів] особисті адвокати президента співпрацювали з [Національним] архівом і Міністерством юстиції в процесі забезпечення належного зберігання в архіві будь-яких записів адміністрації Обами-Байдена», — сказав Заубер.
Знахідку також прокоментував експрезидент США Дональд Трамп.
«Коли ФБР збирається провести обшук у багатьох будинках Джо Байдена, можливо, навіть у Білому домі?» — написав він у своїй соцмережі Truth Social.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Сам колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».
- У вересні журналісти CBS питали у Джо Байдена про його реакцію на документи, знайдені в «Мар-а-Лаго». «Як хтось може бути таким безвідповідальним?» — відреагував президент.