Politico: Білий дім розглядає можливість постачання Україні БТР Stryker
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні бойових броньованих машин Stryker. Вони можуть увійти до нового пакета допомоги, про який оголосять вже наприкінці наступного тижня.
Про це повідомило Politico з посиланням на двох осіб, знайомих з обговореннями.
Остаточного рішення щодо Stryker ще немає, тому ймовірність відтермінування рішення залишається.
Видання вказує, що восьмиколісні броньовані машини Stryker не такі потужні й захищені, як танки, але вони також здатні виконувати завдання в умовах снігу, бруду та піску.
«Українцям потрібні бронетранспортери, а це те, що у нас є. Не такі хороші, як Bradley для бою з танками, але хороші для захисту піхоти та переміщення до лінії фронту», — сказав співрозмовник з Міністерства оборони США.
Stryker може перевозити більше солдатів, ніж Bradley, і забезпечує водночас більший захист, ніж Humvee. Він оснащений 50-мм кулеметом, яким можна керувати зсередини БТР. Україна вже має подібні машини ACSV, які передав уряд Канади.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США й Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Німеччина погодилася надати ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Politico писало, що згода США й Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.