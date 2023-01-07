Навколо Києва вибудувана оборона з кількох рубежів. Весь кордон із Білоруссю — це суцільні завали, мінні поля
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Навколо Києва створено потужну систему оборони з кількох рубежів, загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Війська мають достатньо сил і засобів, аби захистити столицю.
Про це «Суспільному» розповів командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, наразі загрози нового наступу з Білорусі немає. У росіян немає достатніх сил для цього. Зараз росіяни намагаються утримувати українські сили біля північного кордону, щоб їх не перекинули на схід. Весь кордон із Білоруссю, каже Павлюк, — це суцільні завали, мінні поля. Щоб їх пройти, треба великі зусилля.
«Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз росія відновлює на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них [...]. Вони мають розуміти, що ми готові зустріти їх і зупинити на кордонах», — сказав генерал-лейтенант.
Він зазначив, що процес створення ударних угруповань тривалий і непоміченим не буде. Рух російської та білоруської армій постійно відстежується, тому населення попередять про небезпеку заздалегідь.
Сили оборони України зараз мають достатньо сил. Підрозділи поповнюються, але якщо в рф буде чергова мобілізація, то і ЗСУ будуть вимушені добирати особовий склад.
Українська розвідка 7 січня прогнозувала початок додаткової мобілізації в росії 15 січня.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.
- Водночас Генштаб повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, аніж було 24 лютого на початку вторгнення.