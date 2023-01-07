В Ірані стратили ще двох учасників осінніх протестів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Ірані стратили ще двох учасників антиурядових протестів, які розпочалися восени 2022 року.
Про це повідомляє CNN.
Влада стратила 22-річного Мохаммада Мехді Карамі та 39-річного Мохаммада Хоссейні. Вони були засуджені за вбивство співробітника парамілітарного ополчення «Басідж», яке входить до складу Корпусу вартових ісламської революції. У цій справі до страти засудили ще трьох людей, а 11 людей отримали тюремні терміни.
Правозахисна організація Amnesty International стверджує, що обвинувальні вироки ґрунтувалися на зізнаннях, отриманих під тортурами. Адвокат Хоссейні підтверджував це. Також Amnesty International заявила, що всім обвинуваченим учасникам протестів відмовили в праві на адекватний захист та в доступі до адвокатів на свій вибір.
Іранська влада усі звинувачення відкидає.
- Масові протести в Ірані спалахнули після смерті Махси Аміні, яку затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Протести досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями і застосуванням надмірної сили. Через це на Іран наклали додаткові санкції ЄС, Канада та низка інших країн.
- На сьогодні вже відомо про страту чотирьох протестувальників.