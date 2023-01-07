ЗМІ: Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ МП

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Фото з сайту УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський указом № 898/2022 призупинив громадянство 13 священнослужителів УПЦ московського патріархату.

Про це з посиланням на джерела пише LB.ua, вказуючи, що указ на сайті президента не опублікований, оскільки містить персональну інформацію.

В указі фігурують:

Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді;

Аніцою Сергій Леонідович — викарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій;

Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія);

Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія);

Доненко Микола Миколайович — викарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор;

Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти;

Масленіков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф;

Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський;

Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, викарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря;

Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який втік до росії;

Швець Ростислав Пилипович — митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар;

Шинкарьов Віктор Сергійович — архієпископ Костянтинівський Паїсій;

Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Тепер їх можуть депортовати.