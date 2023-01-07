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ЗМІ: Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ МП

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Фото з сайту УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський указом № 898/2022 призупинив громадянство 13 священнослужителів УПЦ московського патріархату.

Про це з посиланням на джерела пише LB.ua, вказуючи, що указ на сайті президента не опублікований, оскільки містить персональну інформацію.

В указі фігурують:

Тепер їх можуть депортовати.