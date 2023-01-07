У Бангкоку помітили китайського мільярдера Джека Ма. Він зник після публічного конфлікту з владою 2 роки тому

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reuters.com

У таїландській столиці Бангкоку помітили засновника Alibaba Group, мільярдера Джека Ма. Він зник з очей громадськості після того, як у жовтні 2020 року розкритикував китайський уряд.

Про це повідомляє Reuters.

Джека Ма помітили в Instagram-акаунті володаря зірки «Мішлен», шеф-кухаря Супіньї Джунсуті, який 6 січня опублікував фотографію з Ма і підписав: «Для нас велика честь вітати вас та вашу родину у Джей Фай».

Кілька місцевих ЗМІ повідомили, що Ма був у ресторані із Супакітом Чеараванонтом, головою ради директорів Charoen Pokphand Group і Charoen Pokphand Foods PCL — найбільшої агропромислової групи Таїланду.

Тайські ЗМІ також писали, що Ма відвідав боксерський поєдинок на стадіоні Раджадамнерн у Бангкоку, де фотографувався з чемпіоном з тайського боксу Сомбатом Банчамеком.

Джек Ма зник з публічного поля восени 2020 року — після критики на адресу китайського уряду. Той згодом заблокував продаж акцій його компанії. Після цього Ма кілька разів зʼявлявся на публіці — китайські ЗМІ опублікували відео, в якому він звертається до вчителів із сільських регіонів (бізнесмен раніше був вчителем англійської мови). Паралельно його компанії стали обʼєктом широкомасштабних репресій з різних питань — від монополістичної поведінки до прав споживачів.