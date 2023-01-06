Проросійська література, прапори рф і агітки ОПзЖ. СБУ обшукала храми УПЦ МП у чотирьох областях України
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Служба безпеки України
У храмах УПЦ МП у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях співробітники Служби безпеки України знайшли проросійську літературу, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій та символіку рф.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
На території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявили колишні склади з майном російських окупантів. Співробітники СБУ встановили, що цьому сприяв настоятель церкви протоієрей Анатолій Корнєв. Він налагодив контакт із керівництвом окупаційної адміністрації та був на прямому звʼязку з представниками фсб. Під час звільнення Херсону зрадник утік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра.
Секретарю Кіровоградської єпархії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).
У приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявили пропагандистські матеріали громадського обʼєднання, яке очолює Віктор Медведчук.
У Дніпропетровській області співробітники СБУ завадили вивезти прокремлівську літературу з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили брошури забороненої партії ОПзЖ та інші антиукраїнські матеріали. Усі виявлені докази направили на експертизу.
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