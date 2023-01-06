У Білорусі самопроголошений президент Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за екстремізм
- Автор:
- Анна Холоднова
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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства для людей, засуджених за екстремістську діяльність.
Про це йдеться на сайті президента Білорусі.
Закон набуде чинності влітку 2023 року. Згідно з ним, білоруси, які перебувають за межами країни та засуджені за екстремізм чи «завдавання тяжкої шкоди» інтересам держави, можуть втратити громадянство — навіть ті з них, хто не має іншого паспорта.
Як повідомляє «Радіо Свобода», Білорусь не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.
Також цей закон зобовʼязує білорусів повідомляти режиму Лукашенко про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій країні. Це стосується, зокрема, документів, які дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карти поляка.
- Від початку серпня 2020 року громадяни білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- У серпні 2021 року Лукашенко наказав позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах.
- У серпні 2022 року суд у Білорусі визнав екстремістськими акаунти в соцмережах вигаданої країни Вейшнорія. Її придумали як умовного противника під час спільних військових навчань росії та Білорусі у 2017 році. Telegram-стикери із самопроголошеним президентом Лукашенком теж визнали екстремістськими.