Джо Байден: Білий дім обговорює поставку американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Bloomberg
Джо Байден підтвердив, що у США обговорюють поставки американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.
Про це повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс.
На відміну від M113, які США передали Україні раніше, Bradley озброєні потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.
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