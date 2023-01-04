Джо Байден: Білий дім обговорює поставку американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ

Новини

Bloomberg

Джо Байден підтвердив, що у США обговорюють поставки американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.

Про це повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс.

На відміну від M113, які США передали Україні раніше, Bradley озброєні потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.