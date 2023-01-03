Мер Полтави Олександр Мамай вперше прокоментував підозру та заявив, що на його посаду полюють

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Мер Полтави Олександр Мамай вперше прокоментував підозру в розголошенні інформації про розміщення військових. Він заперечив, що розголошував таємницю, адже ця інформація нібито є відкритою, і заявив, що на його посаду вже рік як полюють.

Відеозвернення він опублікував 3 січня.

«Я отримав підозру в тому, чого я не робив. Це підозра однієї людини. Вона є необґрунтованою і політично вмотивованою. Мене звинуватили в тому, що 15 грудня на пресконференції я сказав інформацію, яка повʼязана із забезпеченням військових. Наголошую, що це не засекречена інформація, вона є відкритою. [...] Хочу сказати, що з подібними проханнями звертались сотні чиновників різного рівня, зокрема керівництво області, а звинувачують тільки мене. Рік на мене полюють, точніше на мою посаду», — заявив Мамай.

За його словами, інформація, яку він розголосив, готувалась в обласній військовій адміністрації, «її бачили безліч працівників», вона зайшла відкритим листом і з нею ознайомились працівники міської ради, також її розіслали всім депутатам міської ради. Цю інформацію потрібно було повідомити депутатам, щоб вони прийшли на сесію і підтримали армію.