Між Колумбією та Венесуелою повністю відкрили кордон — вперше за майже 4 роки

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Reuters

Ввечері 1 січня між Колумбією та Венесуелою знову відкрили кордон. Вперше з 2019 року його почав перетинати приватний транспорт.

Про це пише Reuters.

Колумбійсько-венесуельський кордон закрили у 2019 році після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Колумбією.

Reuters

Reuters

Відносини країн покращилися після того, як у серпні 2022 року президентом Колумбії став Густаво Петро.

Міністр торгівлі Колумбії Герман Умана, який був присутній на відкритті переходу, зазначив, що це буде позитивний крок для економіки та суспільства обох країн.