Між Колумбією та Венесуелою повністю відкрили кордон — вперше за майже 4 роки
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Ввечері 1 січня між Колумбією та Венесуелою знову відкрили кордон. Вперше з 2019 року його почав перетинати приватний транспорт.
Про це пише Reuters.
Колумбійсько-венесуельський кордон закрили у 2019 році після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Колумбією.
Відносини країн покращилися після того, як у серпні 2022 року президентом Колумбії став Густаво Петро.
Міністр торгівлі Колумбії Герман Умана, який був присутній на відкритті переходу, зазначив, що це буде позитивний крок для економіки та суспільства обох країн.
- У Венесуелі триває як політична, так і економічна криза. За 2020 рік інфляція у країні становила майже 3 000%, а у 2019 році — близько 9 600%.
- Наприкінці квітня 2019 року лідер опозиції Хуан Гуайдо заявив про фінальну стадію зміни влади у Венесуелі та про кінець режиму Ніколаса Мадуро. Після цього країною пройшла нова масштабна хвиля протестів. У травні Гуайдо також оголосив загальний страйк. Однак повалити режим Мадуро опозиції так і не вдалося.
- У березні 2020 року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро в торгівлі наркотиками і запропонувало винагороду за його затримання.
- 3 травня 2020 року група озброєних осіб через Колумбію увійшла до Венесуели з метою повалити режим президента Ніколаса Мадуро. Під час перестрілки кілька членів групи були вбиті, а інші затримані. Серед них виявилося двоє громадян США. Президент Мадуро звинуватив у вторгненні опозицію і США. Влада Колумбії та США спростовують свою причетність.
- Пізніше повідомлялося, що до Венесуели прибули військові фахівці з росії для пошуку бойовиків після невдалого вторгнення.