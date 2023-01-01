Сили ППО вночі збили 45 дронів-камікадзе

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Сили протиповітряної оборони в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 13 дронів знищили 31 грудня 2022 року, а ще 32 вже в новому році.

Ці 32 дрони атакували Київ. Всі вони були збиті. Їхні уламки впали на дитячий майданчик у Дніпровському районі та на автівку в Шевченківському районі. Постраждалих немає.