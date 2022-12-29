Bloomberg: В уряді США обговорюють можливість відправити в Україну бойові машини M2 Bradley

Новини

Bloomberg

Уряд США розглядає можливість відправити бойові машини M2 Bradley в Україну в рамках подальшої військової підтримки.

Про це виданню Bloomberg повідомили люди, знайомі з цим питанням.

«Bradley забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки по суті це легкий танк», — сказав колишній аналітик Білого дому з оборонного бюджету Марк Канкіан, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

На відміну від M113, які США передали Україні раніше, Bradley озброєні потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW.

«Bradley швидкі та маневрені, вони відповідають нашим політичним цілям — дати українцям зброю, щоб наблизити кінець війни», — зазначив Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки за президентства Джорджа Буша, а зараз працює директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.