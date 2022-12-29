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Силовики обшукали сім храмів УПЦ МП на Хмельниччині

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Співробітники Служби безпеки України провели обшук на території семи храмів Української православної церкви московського патріархату.

Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Хмельницькій області.

Силовики перевірили приміщення:

Безпекову роботу проводять для того, щоб: